Narodila sa 3. mája 1931 v Prahe-Žižkove do chudobných pomerov. Otec bol stolár, matka slúžka, ale nadšená ochotníčka. Jiřinku zapísala do baletnej školy aj do komparzu. V šiestich rokoch už zažiarila vo filme Pižla a Žižla na cestách (1937), o tri roky neskôr vo veselohre Madla zpívá Evropě. Okrem toho z nej mama vychovala skvelú kuchárku a milovníčku dečiek...

Zdroj: Archív, profimedia Jiřina Bohdalová

Živiteľka samých žien

Po maturite na dievčenskom gymnáziu ju však na pražskú DAMU neprijali. Vyšlo to až na tretí pokus. Jiřina medzitým prijala prácu učiteľky na základnej škole v Ostrave. Tam jej život nabral zvláštne turbulencie. Zamilovala sa do banského inžiniera Břetislava Staša, otehotnela, a keď čakala dcéru Simonu, v druhom ročníku prerušila štúdium na DAMU a s rastúcim bruškom sa rýchlo vydala.