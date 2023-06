Mladučká speváčka a pornoherečka má len 19 rokov, ale za sebou toho už celkom dosť. Ako 15-ročná sa snažila v speváckej šou, potom si ako svoju kariéru vybrala porno. Tomu sa venuje už viac ako rok. Dosť sa zviditeľnila románikom s Karlosom Vémolom, o ktorom vedel celý český aj slovenský šoubiznis.

Keď to utíchlo, Rika Fane ako si Hana Džurbanová v porno svete hovorí, si našla priateľa a je šťastná. V Paríži ju tento rok vo februári požiadal o ruku, ona povedala áno a teraz pre český portál extra.cz potvrdila, že je dokonca tehotná.

„Som tehotná, čakám bábätko. Bolo to plánované. Samozrejme, aj tak bol ten moment plný emócií. V jednej chvíli som sa strašne bála, potom som bola strašne šťastná. Pozerala som sa na test a furt tam neboli tie dve čiarky... A zrazu sa mi tam objavili,” povedala a dodala, že dúfa, že budú tí najlepší rodičia. To, či skončí s pornom zatiaľ nehovorila, ale je to viac ako pravdepodobné.