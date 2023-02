Heribanovi sa podarilo utajiť nielen svadbu, ale aj manželku. Dôvod je jednoduchý, Kamila Heribanová (33) bola matkou na plný úväzok, venovala sa ich dvom synčekom Viktorovi (6) a Martinovi (4). "Čas strávený s nimi bolo to to najlepšie, čo som pre nich mohla urobiť," povedala pre Eurotelevíziu herečka. "Plne súhlasím s názorom, že deti by do troch rokov mali byť s matkou a mne sa to podarilo. Tých šesť rokov doma bolo pre mňa maximálnym naplnením." Pred materskou pôsobila od roku 2013 v Slovenskom komornom divadle v Martine. Tu sa aj zoznámila so svojim budúcim manželom Danom. Kým v divadle účinkuje na pol úväzok, do seriálu Mama na prenájom vhupla naplno. Ako stíha popri deťoch nakrúcať denný seriál?

Zdroj: tv markíza Vlado Kobielsky a Kamila Heribanová ako Edo a Beáta, v seriáli Mama na prenájom

"S deťmi mi pomáha manžel. Spočiatku to bolo ťažšie, ale už sme si našli nejaký systém, ktorým dokážeme fungovať a Danko sa krásne stará o tých chlapcov a s úplne pokojným svedomím idem do roboty," vyznala sa s úsmevom v markizáckom Teleráne. "Produkcia mi vychádza v ústrety, fungujeme veľmi férovo, aby boli spokojné obe strany," vysvetľuje zaneprázdnená herečka, ktorá priznáva, že herectvo jej už aj chýbalo.

"Veľmi rada varím a ešte radšej pečiem. Som taká normálna mama, ktorá potrebujem svojich chlapov prestravovať. No nerobím to zo zotrvačnosti, či nutnosti, ale s chuťou," uzatvára Kamila Heribanová. Viac fotiek Kamily nájdete v našej galérii.