Nezvyčajný vzťah s nenápadným samotárom si však Soňa Müllerová pochvaľuje. K jeho identite, aj napriek tomu, že je vďaka svojmu „džobu“ vo svete známy, sa vyjadruje len veľmi okrajovo.

Nezverejňuje Jaroslavove fotografie, nevymetá s ním večierky, až sa zdá, že ho pred svetom tají. Ako to teda je? „Ja ho netajím, len ho nevystrkujem. On je samotár, vyhýba sa spoločenským akciám,“ vysvetlila v jednom z dávnych rozhovorov. V rozhovore pre magazín Madam Eva priznala: „Nebývame spolu, ale sme na jednom poschodí. Je to fantastické! To by mal byť vzor spolužitia v 21. storočí. Samozrejme, ak už nevychovávate deti.“

Pre časopis Šarm zasa kedysi prezradila, že zvažovala, či pôjde do vzťahu v zrelšom veku. Ale teraz je rada, že láske dala šancu. Myslí si, že vek prináša do vzťahov väčšie uvoľnenie. Aj keď je človek rád, že nie je sám, ale je to uvoľnenejšie, pretože vie, že už prežil všeličo, a keby ostal zasa sám, prežije to. Dôvodom, prečo jej to s priateľom Jaroslavom už zopár rokov funguje, je azda aj to, že nezdieľajú jednu domácnosť. Možno aj to je recept na partnerské šťastie: „Nám sa to osvedčilo. Bývame v dome na jednej chodbe. Takže ak treba, beháme hore-dolu a zároveň môžeme mať aj svätý pokoj,“ ozrejmila výhody svojho vzťahu.