Najmladší syn vojvodkyne Kate a princa Williama má naozaj nevšedného koníčka – rád sa pozerá na programy o varení, ktoré moderuje populárna britská kuchárka a autorka kníh o varení Mary Berry (85). Kráľovná Alžbeta II. jej tento rok udelila vysoké vyznamenanie, ku ktorému patrí aj právo používať titul Dame.

Bystrý chlapček

V minuloročnom vianočnom programe Mary Berry o zdravej výžive Kate povedala, že malý Louis sa rád motká po kuchyni, „pomáha“ jej pri varení, potom rád papá, čo spolu navaria alebo upečú. Tvár Mary Berry si očividne zapamätal z kuchárskych kníh v Kensingtonskom paláci, v ktorých si rád prezeral obrázky. Keď raz Louis uvidel slávnu kuchárku v televízii, okamžite ju spoznal. Odvtedy sa rád pozerá na jej programy a zakaždým začne vyskakovať a tlieskať. Z jej receptov má vraj najradšej čokoládovú tortu a slivkový koláč. Kate priznala aj to, že „Mary Berry“ boli jedny z prvých slov, ktoré jej malý synček vyslovil.

Zdroj: Profimedia

Čiperný pradedo

Programy s Mary Berry rád sleduje aj kráľovnin manžel, princ Philip, ktorý je od pravnúčika starší o 97 rokov. Tomuto koníčku prepadol iba nedávno, pretože s pribúdajúcimi rokmi sa musel niektorých záľub vzdať. Za mladi bol vášnivým hráčom jazdeckého póla, no po päťdesiatke sa preorientoval na jazdenie na historických kočoch a vozoch, ktoré dlhé roky zbiera. Venoval sa aj športovej streľbe, ale po implantovaní stentu do srdca pred 9 rokmi mu to lekári zakázali, pretože pri spätnom údere pažby pušky by sa stent mohol uvoľniť. Odvtedy je priam posadnutý rybárčením, preháňa sa po okolí na koči, rád maľuje a obdivuje kuchárske umenie Mary Berry.