Jozef Nodžák sa posledné dni života sa rozhodol stráviť v Námestove u svojej najbližšej rodiny, kde ho zastihol aj telefonát redaktorov z Plus 7 dní, ktorí s ním urobili jeden z posledných rozhovorov.

Zdroj: Matej Kalina Ľudia: Jozef Nodžák (67) alias majster N v rozhovore pre TV magazín.

„Práve som si zdriemol. Ja stále len spím. Neviem, či ma muchy spacáky poštípali, alebo čo,“ prehodil a priateľsky sa rozhovoril o súčasnom živote vo svojom rodisku, na Orave. „Máme tu veľký dom po otcovi, kde mám jednu izbičku peknú, krásne zariadenú. Dvor samá zeleň, stromy, chodím si von posedieť, no nádhera. A vieš, aký je tu vzduch? Tu je tak nádherné počasie, slniečko a kohúty ma tu budia. Som ako v rozprávke o Mrázikovi. Tu je úplne iný život ako v Petržalke. Tam v izbe 34 stupňov, žiť sa nedalo,“ rozhovoril sa.

Mimoriadne sa tešil aj z prítomnosti svojich najbližších u ktorých prežíval posledné chvíle. „Tak sa starajú o mňa, že som aj opeknel. Tak ma vyhecujú, že aj škrečka by som zjedol. Hlavná vec, že mi chutí jesť. Majú tu aj to, čo ovce vyštia, žinčicu, či čo. Nemám to ale rád. Ovčí syr, žinčica... V živote som to v Bratislave nejedol,“ rozplýval sa.

„Neviem ako dlho tu budem. Ale tu som doma. Tu je moje hniezdo. Ja som sa narodil v Slanici, to je dedinka, ktorá je už zatopená Oravskou priehradou. A vieš, že v Slanici sa narodil aj Anton Bernolák?," dodal.