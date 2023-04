Dnes má 45 rokov a plní si svoje sny. „Potrebovala som v živote nový veľký zmysel a všetko mi pripadalo také zbytočné. Hľadala som niečo, čo by ma hlboko napĺňalo a zároveň malo zmysel pre druhých ľudí,“ vysvetľuje v magazíne Eva, prečo sa rozhodla pre štúdium psychológie, hoci v minulosti vyštudovala ekonómiu. Mária nie je typ, ktorý sa rád fotí, ale fotky s ňou sú vždy zážitkom.

Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY/Plus JEDEN DEŇ

Najväčšiu radosť jej robia dve deti - syn Lucas, z ktorého vyrástol poriadny fešák a venuje sa futbalu a dcéra Zara, ktorá otcovi, Paľovi Demitrovi akoby z oka vypadla. Minulosť sa už Majka snaží hodiť za hlavu a na otázku, či je zadaná mala jednoznačnú odpoveď. "Minulosťou sa už nechcem živiť, malo by sa to nechať tak.Je to už desať rokov. Žijem so synom Lucasom a dcérkou Zarou, a či niekoho mám? O svojom súkromí nechcem hovoriť,“ povedala pre magazín Eva. Fotky krásne Demitrovej si môžete pozrieť v našej galérii.