Nora nedávno prijala pozvanie do podcastu rapera Majselfa a boxera Adama Bergera alias Bergina s názvom Na vlastnej koži a servítku pred ústa si rozhodne nedávala. Verejnosť spoznala manželov Mojsejovcovešte v roku 2004prostredníctvommarkizáckej šou VILOmeniny, kde súťažili proti bezdomovcom a prezentovali okázalý spôsob života, píše Pluska.sk.

Zdroj: TV MARKÍZA Život v dome na Pereši si chceli kedysi skúsiť mnohí.

O rok neskôr už mali vlastnú reality šous názvom Mojsejovci. Po rokoch na mediálnom výslní prišiel tvrdý pád a Nora sa s Braňom po mnohých alkoholických škandáloch rozviedla. Životom skúšaná žena má dnes na svojho bývalého partnera ťažké srdce, no žije si spokojným životom, v ktorom okrem milovanej Šariky nikoho nepotrebuje.

Vyznala sa však, že svoje pôsobenie v médiách nesmierne ľutuje.„Bola to moja najväčšia chyba v živote, no doplatila som na to, lebo som si zobrala ch*ja za muža, ktorý sa zviditeľňoval mojím majetkom, na ktorý som si zarobila, lebo prišiel holý bosý a ukazoval to, čo bolo moje,”posťažovala sa Norika, ktorá musela luxus vymeniť za celu v base.