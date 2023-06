Týždenník PLUS 7 Dní ju nedávno objavil ako predavačku v nákupnom centre. Má niekdajšia úspešná herečka definitívne zavreté dvere v našich televíziách?

Podzámska kedysi sama priznala, že herectvo je ťažký chlebíček. A záujem o ňu pominul. Ona však vyhlásila, že je pre ňu ponižujúce prosiť o prácu. Takže peniaze na živobytie si hľadá inak a po svojom. Potrebuje ich, veď sa sama stará o dcéru Radku (18), ktorá študuje na bilingválnom gymnáziu. Eňu čiastočne zamestnáva dabing, ktorému sa roky venuje.

Zdroj: TV JOJ Máj 2023: Elena Podzámska pomáhala v Bez servítke variť kamarátovi Lacymu.

„Baví ma, ale už nie je taký výnosný. Kedysi nebola vlastná tvorba, kupovali sa zahraničné telenovely a filmy. Vtedy bol dabing, čo sa týka financií, super,” prezradila týždenníku predtým, ako sa zamestnala v známom obchode s oblečením.Je možné, že s herectvom nadobro sekne.

Vyzerá to však tak, že dvere definitívne zavreté v televíziách nemá. „S herečkou Elenou Podzámskou spoluprácu v budúcnosti nevylučujeme,” prezradila nám vedúca PR a hovorkyňa JOJ Group Lucia Tuhelová. V Záhorskej Bystrici s ňou však momentálne nepočítajú „Aktuálne nie je súčasťou žiadneho projektu TV Markíza,” dozvedeli sme sa od vedúcej PR oddelenia TV Markíza Andrey Macákovej.

A čo verejnoprávna televízia? „RTVS ako najväčší koproducent filmovej tvorby na Slovensku vytvára priestor pre všetkých audiovizuálnych umelcov. Rovnako pozýva osobnosti aj z kultúrneho prostredia do zábavných relácií, a to vrátane pani Eleny Podzámskej, ktorá sa v minulosti objavila vo viacerých programoch RTVS. V súčasnosti nepripravujeme žiadny projekt s účasťou Eleny Podzámskej, ale nevylučujeme spoluprácu s ňou v budúcnosti,” napísal nám PR manažér RTVS Filip Púchovský.

Keď týždenník Podzámsku oslovil, priznala, že zmenu hereckej profesie zvažovala už dlhšie. „Chcela som to zmeniť, unavuje ma celý tento náš pseudošoubiznis, ohováranie a všetko,“povedala. Lenže keď týždenník oslovil herečku o niečo neskôr, už tvrdila, že v spomínanom obchode nepracuje. „Nie, môžete si to overiť. Niečo som skúsila, ale nie je to pre mňa. Takže si nájdem niečo iné,“ povedala. Dôvodom, prečo by herečka prácu v butiku rýchlo vzdala, mohli byť aj platové podmienky.