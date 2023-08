Je to určite otázka zvyku, vkusu, ale aj stereotypov, ktoré u nás stále vo veľkom vládnu. Muži musia nosiť len nohavice a ženy by boli najkrajšie v sukni či šatách. Toto už v dnešnej dobe vôbec neplatí a nie je to už len o zahraničných celebritách ako Harry Styles, ktorý bežne chodí v sukni.

Nabehli na to aj naši herci. Na markizáckej letnej párty sa ukázali aj Jakub Jablonský a Tomáš Pokorný zo seriálu Dunaj, k vašim službám, ktorí prišli v netradičných outfitoch. Jakub zvolil pieskový top a k nemu skladanú sukňu rovnakej farby. V čiernych šatách zasa prišiel herec Tomáš Pokorný.

Podľa nás sú odvážni a skvelí. Móda je predsa hra. Pozrite si ich v našej galérii.