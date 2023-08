Twiinska Daniela Nízlová ma za sebou naozaj smutné chvíľe, ktoré by nemala zažiť žiadna žena.

Daniela Nízlová sa v apríli tohto roku dala dokopy s exotickým hercom Victorom Ibaram, ktorý sa ešte na jaru 2023 ukázal v spoločnosti svojej priateľky Kristíny. Krátko nato sa ale dal dokopy so sympatickou speváčkou a ich vzťah nabral bleskovú rýchlosť.

Dvojica spolu dokonca čakala bábätko, ale netrvalo dlho a išli od seba. Daniela navyše prišla o vytúžené dieťatko a začala prežívať ťažké chvíle, ktoré by položili každú ženu. Daniela však už má jednu dcérku a práve kvôli nej sa rýchlo postavila na nohy. Najskôr sa začala ukazovať iba na výletoch s dcérkou Lindou, ale už našla silu ísť aj medzi ľudí.

Nedávno sa ale objavila v spoločnosti a to rovno na festivale, ktorý svojim outfitom celý rozžiarila. "Ďalší sen splnený🙏🏻 Ďakujem @jkmedia_jkevent , že si vyslyšal moju prosbu zavolat na @lovestreamfestival môj idol z detstva @michael.patrick.kelly.official 🫶🏼 Teším sa aj na budúce ročníky, bolo to super," napísala speváčka. Pozrite sa, ako jej to pristalo.