Kráľ kasín Leon Tsoukernik (48) sa roky priatelil s rodinou Karla Gotta a na sklonku jeho života mu všemožne pomáhal, napríklad mu poskytol súkromné lietadlo, ktoré prepravilo Karla Gotta s rodinou na poslednú spoločnú dovolenku na Sardínii. Ako píše plus7dni.sk, bol to opäť Leon Tsoukernik, ktorý poskytol bezprostredne po smrti Karla Gotta útočisko vdove Ivane (46) a jej dcéram Charlotte (16) a Nelly (14), keď okolie Gottovej vily Bertranky okupovali davy Karlových smútiacich fanúšikov.

Vtedy Leon helikoptérou prepravil Ivanu Gottovú s dcérami na jeho luxusné panstvo, na ktorom je aj heliport. To, že je Leon bohatý vedia všetci, ale ako to vyzerá v jeho sídle, doteraz vedela len hŕstka vyvolených. To už však neplatí, lebo Leon dovolil na svojom panstve nakrúcať svojmu kamarátovi Michalovi Davidovi klip k piesni Dávno vím, ktorú naspieval spolu s Janom Bendigom.