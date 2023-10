Ako píše Plus 7dní, o súkromnom živote speváčky Zuzany Smatanovej vie verejnosť veľmi málo. S kým žije v jednej domácnosti, koho miluje? To sú otázky, na ktoré ona sama jednoducho neodpovedá. Tvrdí, že verejnosť také veci nezaujímajú.

Zdroj: EMIL VAŠKO

Speváčku paparazzi z Plus 7 dní zastihli uprostred civilizácie, vo fastfoode bratislavského nákupného centra, kam si vyrazila s bradatým mužom. Pár sa zdržal pri pulte, kde si objednali jedlo. Bolo zjavné, že tmavovláska a prešedivený chlapík si nie sú cudzí, aj keď k prejavom nežností nedošlo. Obaja budili dojem, že si do stravovacieho zariadenia vyrazili ako dobrí priatelia. Podľa zdroja Plus 7 dní speváčku nafotili s jej partnerom, s ktorým tvorí pár už niekoľko rokov. A čo ona na to?