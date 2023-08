Dušan Kaprálik bol zaťom legendárneho herca Ela Romančíka. S jeho dcérou Elenou (†33) sa zoznámil na strednej škole v rodnom Martine. Keď odišiel do Bratislavy študovať herectvo, o rok za ním prišla aj jeho láska. „Mali sme nádherný, harmonický vzťah. Vzali sme sa a narodili sa nám deti. Potom však ochorela. Najskôr jej začali tvrdnúť kĺby na rukách,“ spomína herec, ktorý ovdovel ako tridsiatnik.

Zdroj: Nová scéna

Jeho manželka chodila po doktoroch i liečeniach, ale márne. Keď sa to stalo, Dušan bol práve s dcérou Zuzkou na Hviezdoslavovom Kubíne. „Našiel ju môj brat, ktorý videl, že sa v byte svieti a nikto neotváral. Tak rozbil okno a našiel Elenku mŕtvu. Zlyhali jej obličky. Bol to pre nás obrovský šok.“ Kaprálik zostal sám s dvomi deťmi: deväťročnou Zuzkou a šesťročným Martinkom, ktorí sme dnes obaja známymi hercami. Ich otec sa druhýkrát oženil so šermiarkou Silviou nedobrovoľne.