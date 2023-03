Predstavte si, že v štrnástich rokoch založíte kapelu a odvtedy ste na očiach verejnosti. Teraz si už Jožo konečne žije normálny život. Nikam sa neponáhľa, robí, čo chce a je spokojný. Proste, užíva si zaslúžený dôchodok a potvrdila nám to aj Karolína Halenárová, manažérka skupiny Elán a jeho asistentka.

Jožo dokonca nepoužíva ani mobil. „Áno, je to tak, nepoužíva ho a nepotrebuje ho. Povedal to zopár krát aj on. Nie je ako vy či ja, že si bez neho nevieme deň ani len predstaviť. Nestal sa jeho otrokom...“

Frontman skupiny Elán si, zdá sa, naozaj povedal, že na svoju 50-ročnú hudobnícku kariéru kašle a to doslovne: „Od roku 2018 nič verejne nepovedal,“ povedala nám jeho asistentka. „Elán ukončil svoju činnosť a odvtedy nie je činný ani Jožo. Opakujem, konečne si žije taký svoj obyčajný ľudský život. Všetky články, ktoré sa objavia v médiách po roku 2018 a citujú ho, sú smiešne,“ zdôrazňuje jeho asistentka. „Jožo totiž nič nepovedal. Sú to len veci vyťahané z archívov. On totiž od roku 2018 neposkytol žiaden rozhovor a nemá o to ani záujem...“