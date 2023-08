Z televízie sa síce načas vytratil, no ešte minulý rok nakrúcal ďalší kriminálny seriál. Mnohí však netušia, že Boris Farkaš bol v televíznej kuchyni relácie Varím, varíš, varíme prvým moderátorom. "Bola to jedna z prvých relácií o varení, do štúdia prichádzali českí aj slovenskí herci, speváci," zaspomínal si herec.

"Základ varenia ma naučila mama. Vedel som spraviť večeru, lebo moji rodičia boli obaja herci v prešovskom divadle a so sestrou sme zostávali často doma sami. Praženica, párky mi išli jedna radosť," spomína s úsmevom člen divadla Astorka Korzo´ 90.

Zdroj: Archív NMH

"Postupne sa to nabaľovalo, prvé začiatky skutočného varenia nastali, keď som pôsobil v divadle v Nitre. Podľa maminých rád som začal pridávať recepty s mäsom rôznymi prílohami. Varil som aj Marošovi Kramárovi, keď tam nastúpil," hovorí Boris Farkaš. "Mali sme spoločný jednoizbový byt. Párky, omeleta, mäso, zemiaky... to boli prvé jedlá, ktoré som varil. Mali sme to rozdelené, ja som varil, Maroš umýval riad..."