Manželia Adela a Viktor Vinczeovci chodia každý rok do detského tábora Babylon, kde robia vedúcich. Tento rok bol výnimočný, lebo vzali už aj svojho syna. Chlapček, ktorého si pred mesiacmi osvojili ešte nie je úplne oficiálne ich, preto sú s informáciami o ňom, opatrní. Teraz však na Instagrame pridali fotky, kde je aj on.

Ak by ste čakali, že to bude ešte bábätko, nie je to tak. Ich hnedovlasý synček vyzerá na to, že má minimálne 10 mesiacov, ak nie viac. „Máme za sebou rodinnú minidovolenku na Horehroní aj so zvyškom rodiny a v trojici sa chystáme k nám do tábora Detský Babylon, kde s Adelkou robíme dlhé roky vedúcich. Sami sme zvedaví, ako zvládneme kolektív 170 detí,” priznal Viktor Markíze ešte 13. júla. A zrejme to zvládli skvelo.

