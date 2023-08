Hoci ani sám moderátor pred časom netušil, čo s ním bude po lete, lebo nebolo jasné, či jojkárska relácia V siedmom nebi bude pokračovať, má dôvod na oslavu. Mimoriadne obľúbený program, ktorý vysielala televízia od roku 2014, bude mať totiž pokračovanie a potvrdil to aj samotný moderátor: „Priatelia, dobrá správa! V siedmom nebi je tu opäť! A hoci je čas dovoleniek, my ideme do práce. Plniť sny a pomáhať tým, ktorým osud nedoprial,“ napísal Vilo Rozboril na svojom profile na sociálnej sieti a vyzval fanúšikov, aby dali vedieť tvorcom, ak poznajú niekoho, kto ich pomoc potrebuje.

Boli však časy, kedy bol na pomoc odkázaný aj on... Lebo lekári mu dávali len dva roky života. To bolo v čase, kedy začal randiť s doktorkou Sandrou. Vila vraj zachránila práve ona.



Čas na reset

„Dva roky neumrieš, ale potom ti to už neviem garantovať,“ dozvedel sa pred pár rokmi od lekára. Mohol za to jeho katastrofálny životný štýl a zhumpľované telo. Vilo bol 30 rokov tuhým fajčiarom a v práci sa nezastavil. Kým ešte žil s partnerkou Zuzanou Ťapákovou, v práci dokonca niekoľkokrát skolaboval. Tak ho lekári varovali, že môže ešte pred päťdesiatkou umrieť na vysoký tlak a zafajčené pľúca.

Práve to bolo obdobie, kedy mu nad hlavou zasvietila kontrolka. A keďže umrieť pred päťdesiatkou sa mu rozhodne nechcelo, rozhodol sa zdravo žiť - prestal úplne fajčiť, schudol 11 kíl, začal behať a zaľúbil sa!