Napriek tomu, že Pavel je jeden z najlepších českých futbalistov, a žien by mohol mať ako maku, zdá sa, že je dokonalým „slušniakom“.

Medializovaných žien, ktoré sa totiž ocitli po jeho boku, je totiž žalostne málo a futbalistovi sa nevery a škandály roky zďaleka vyhýbali. Po jeho boku dnes stojí Dara Rolins, s ktorou oficiálne randí od leta 2021. Pred ňou však nebol slávny futbalista sám. Kto boli teda Darine predchodkyne?

Až 27 rokov bol Pavel ženatý s Ivanou Nedvědovou. S ňou má dve dnes už dospelé deti – Ivanu a Pavla.

Páru to však podľa médií na konci manželstva neklapalo. Pavel sa zahľadel do inej ženy, tak manželia údajne žili dlhší čas v odlúčení až sa definitívne rozišli. Naposledy sa Nedvědovci spolu ukázali na verejnosti 16. apríla. Bolo to počas štvrťfinálovej odvety Ligy majstrov, ktorú Juventus nezvládol a ďalej išiel Ajax Amsterdam. Odvtedy však nič. Žiadna fotka, žiadne spoločné stretnutia, dokonca ani na sociálnych sieťach, až prišiel úplný koniec, až pre blesk.cz samotný Nedvěd koncom roka 2021 potvrdil, že sú oficiálne rozvedení, ale viac sa k situácii nechcel vyjadrovať.