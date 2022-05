Košom od Kolínskej

Prvá známa láska Josefa Abrháma bola spolužiačka z bratislavskej VŠMU Zora Kolínska. Pepo tu začal študovať herectvo ako kádrovo nepohodlný, ale Zora mu napriek jeho vytrvalému dvoreniu city neopätovala. Vraj dala prednosť intelektu, teda študentovi dramaturgie Milanovi Lasicovi, za ktorého sa v deň jeho promócií aj vydala.

Prístav lásky u Urbánkovej

Abrháma potom vzali na milosť na pražskej DAMU. Tam určite viedol bujarý nočný život, ku ktorému patrili aj náhodné známosti, ale žiadne jeho študentské lásky nie sú známe. Zlom v citovom živote čoraz populárnejšieho herca Činoherného klubu nastal až pri nakrúcaní televízneho filmu Bahno v roku 1968, kde ho práca priam „vrhla do náručia“ speváčky Nade Urbánkovej. Tá po rokoch priznala: „Veľmi som sa do neho zamilovala. Vydržali sme spolu osem rokov. Nikdy sme sa nevzali, bol to však jeden z najdlhších vzťahov môjho života a z mojej strany určite najsilnejší. Len na ten rozchod nerada spomínam.“

Zdroj: archív

Dokonca Urbánková vo svojej autobiografii A nabudúce bude lepšie prezradila aj pikantnosti: „Josef bol báječný, veľmi vzdelaný, plachý, ale tiež má zmysel pre humor. Ono sa hovorí, že v posteli sa človek veľmi nenasmeje, ale my sme si vymýšľali také vtákoviny, že sme sa bavili stále.“ A na inom mieste: „Veľmi som chcela mať s Pepom dieťa. Vo chvíli, keď som cítila, že ten biologický budík zvoní, som mu to oznámila, pretože som sa chcela zachovať čestne. On mi vtedy povedal, že sa na to ešte necíti…“