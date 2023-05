Babička súčasného britského monarchu, kráľovná matka, opustila tento svet vo veku 101 rokov, jeho otec, princ Philip, v 99 rokoch, matka, kráľovná Alžbeta II., sa dožila 96 rokov a 140 dní a vládla do posledného dychu. Aká budúcnosť čaká kráľa Karola III.?

Zdroj: Getty Images/Jacob King - PA Images

Koľko bude vládnuť?

Karol III. bol najdlhšie čakajúcim následníkom trónu a 6. mája 2023 sa stal najstarším korunovaným kráľom. Vlády sa ujal 8. septembra 2022, dva mesiace pred svojimi 74. narodeninami, keď si väčšina ľudí už pár rokov užíva dôchodok. V dĺžke vládnutia už svoju matku prekonať nemôže – kráľovná Alžbeta II. bola na tróne 70 rokov a 214 dní, ale podobného veku by sa dožiť mohol. Podľa kalkulačky Štatistického úradu Spojeného kráľovstva by sa muž jeho veku mohol dožiť 87 rokov. Kráľ však má šancu na dlhší život nielen vďaka génom, ale aj preto, že má špičkovú lekársku starostlivosť, zdravo sa stravuje, je fyzicky aktívny a v žiadnom ohľade netrpí núdzou. Podľa odhadov niektorých britských odborníkov by mohol vládnuť aj 20 rokov.

Podľa výskumu britského profesora Lesa Mayhewa sa člen kráľovskej rodiny s veľkou pravdepodobnosťou dožije o 26 % vyššieho veku ako človek z bežnej populácie.