Má choré srdce, náhle mu zomrela milovaná manželka, dvakrát upadol do kómy a teraz? Našla si ho rakovina! Spevák Otto Weiter sa len pred časom ako tak dostal zo smrti manželky, k čomu mu dopomohla aj nová priateľka Petra, s ktorou sa pred Vianocami pustili do prerábky bytu, no museli začať riešiť niečo úplne iné.

"Keď už bolo najhoršie za mnou, do toho bum – a dostal som rakovinu hrubého čreva. Na vyšetrení mi zistili, že mám dva nádory a obidva karcinogénne. Mám pocit, že väčší šok to bol pre Petru, bola z toho úplne zničená," povedal Weiter v rozhovore pre Nový čas Nedeľa.