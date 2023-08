Spevák Paľo Habera oslávil v apríli už šesťdesiate prvé narodeniny, no rozhodne na to nevyzerá. Stále je štíhly, vitálny a napriek problémom s kolenom je stále v plnom športovom i pracovnom nasadení. Dokonca nemá problém ani so starostlivosťou o malé bábätká, a práve tým pred pár dňami rozcítil fanúšičky.

Zdroj: EMIL VAŠKO Koncert Pavla Haberu na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Na snímke Pavol Habera.

"Keď má kamoš na starost juniora a potrebuje si s vami nutne zahrať golf. No nepomôž mu," napísal Palo k snímke, kde kočíkuje kamarátove bábätko. Práve táto fotografia rozcítila Paľove fanúšičky. "Muži s kočíkom sú veľmi sexy," napísala jedna z nich. "Pristane ti to ešte," pridala sa ďalšia a takýchto reakcií na fotku mal spevák plný instagram.