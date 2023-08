Kedysi obľúbená herečka a moderátorka Slávka Halčáková (48) sa už dávnejšie vytratila spred kamier. Halčáková sa preslávila najmä vďaka hudobnej relácie Deka, kde bola moderátorkou. Úspech jej však do života priniesol niekoľko nepríjemností. „Keď som začala natáčať hitparádu Deka, alebo viac točiť, tak som mávala také sny, že nie som sama na vécku. Že vécka nemajú steny a že sa nemôžem ani vykakať, vycikať, ani si prdnúť. V noci som sa zobúdzala, že ježišmária, vidno mi pod nočnú košeľu. Mala som úplne takéto desivé sny, že som stále na očiach,” šokovala v relácii Zvedavá Zuza so Zuzanou Vačkovou. Čomu sa venuje dnes? Týždenník Život sa zaujímal aj prečo zavesila herectvo na klinec.

Zdroj: MICHAL SMRČOK Na snímke slovenská herečka Slávka Halčáková.

"Vždy som cítila, že keď si splním sen byť herečkou, tak sa posuniem do toho, prečo som skutočne tu. Splnila som si aj dávny sen a napísala som si vlastné predstavenie na telo, takú moju výpoveď. Bolo to predstavenie Esencia divokej ženy v Štúdiu L + S. Aj som si ho zrežírovala, hrala, tancovala, robila producentku, všetko. Keď som porodila dcéru, bola to príležitosť plniť si ďalšie sny v súlade s tým, že som aj mama. Len som hľadala dôveru v seba a silu. Celý svoj život som zasvätila sebarozvíjaniu, spoznávaniu mojej duše, transformácii mysle na certifikovaných kurzoch cez rôzne techniky a nástroje, aby som mohla sprevádzať aj druhých. Hľadala som, kto som, prečo som tu, čo je tá moja podstata, čo je tá moja esencia. Čo môžem odovzdávať druhým. Cítila som, že herectvo je len časť toho, čo tu mám robiť, bola to taká prípravka. Takže popri tom som začala robiť transformačné sedenia, najskôr ako koníček. Keď som sa stala mamou, nechcela som sa toľko stresovať."