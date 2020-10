Kate Middleton si všetky tri tehotenstvá odtrpela silnými rannými nevoľnosťami. Keď čakala prvého syna Georgea, princ William sa tak vyplašil, že s ňou uháňal ako blázon do 80 kilometrov vzdialenej Nemocnice kráľa Eduarda VII. v Londýne Keď však princezná Diana rodila Williama, princ Charles si išiel zahrať jazdecké pólo.

Stihne to do štyridsiatky?

Tehotenské problémy vojvodkyne z Cambridgea sú dobre známe, aj preto sa špekuluje, či sa ešte tesne pred štyridsiatkou odhodlá na štvrté dieťa. Priblížila by sa tým kráľovnej Alžbete II., ktorá svojho najmladšieho syna, princa Edwarda, porodila v 38 rokoch. Kate však mala pri každom dieťati také silné ranné nevoľnosti, že jej hrozila dehydratácia, preto musela niekoľkokrát pár dní stráviť v nemocnici a zrušiť všetky naplánované povinnosti. Tehotenská nevoľnosť sa často objavuje okolo 9. týždňa a podľa odborníkov väčšinou sama odznie okolo 16. týždňa.