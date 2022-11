Sťahovať sa ešte nebudú, lebo dom, ktorý kúpili zatiaľ nie je dokončený. Stane sa tak ale už onedlho. Preto sa pustili do prác a so svojimi fanúšikmi všetko zdieľajú. Domček bude na Slovensku v menšej obci blízko lesa. Avšak hypermoderný a krásny.

Laura zverejnila vizualizáciu ich budúcej obývačky a bude to krásne luxusné a tmavé kráľovstvo. Rozhodovali sa ešte medzi bielymi a čiernymi prvkami, vyzerá to tak, že vyhrala čierna. Na prvý pohľad možno temné, ale veľmi elegantné. Čo na to hovoríte vy?

Fotku nájdete v našej galérii.