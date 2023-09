Počas celej Marcinovej kariéry stála po jeho boku manželka Ľuboslava (57), s ktorou žije tridsaťšesť rokov. Majú spolu syna Petra, no spoločnosti ich ruka v ruke takmer vôbec nevidieť.

Namiesto toho sa reportérovi PLUS 7 DNÍ v auguste podarilo stretnúť zabávača s neznámou brunetkou, ku ktorej mal až podozrivo blízko. Prvý augustový utorok okolo 12.30 ho stretol v istej reštaurácii v Bratislave. Na obede nebol zabávač sám. Spoločnosť mu robila neznáma žena s krátkymi hnedými vlasmi, nahodená v bledých kockovaných nohaviciach, bielom tope a rifľovej bunde.

Neostali sedieť pri stole vnútri, ale dožičili si väčšie súkromie na terase. Na ich polhodinovom rande by nebolo nič zvláštne, keby neznámej brunetke umelec neprejavil pri odchode toľko nežností. Cestou na parkovisko ju Marcin objal okolo pliec a pritisol k sebe, kráčajúc takto k jej autu pôsobili ako pár. Dôvernosti pokračovali aj po následnej vtipnej debate pri aute, kde ju na rozlúčku moderátor dvakrát pobozkal na tvár.

Keďže Marcinova manželka je verejnosti známa ako blondína, ale v posledných rokoch ju nebolo v spoločnosti vidieť, herec ju neukazuje ani na sociálnych sieťach, jej aktuálna podoba je tak trochu záhadou. Pokojne mohla v posledných rokoch radikálne zmeniť imidž, ale pri pohľade na dámu na fotografii to skôr vyzerá na úplne inú osobu. Zisťovali preto, kto je brunetka, s ktorou si dal Marcin obed. Na prekvapenie to nevedel ani on.

„Preboha, čo ja viem, určite niečo pracovné to bolo, tam sú markizácke štúdiá. Už neviem, kto to bol, netuším,“ odvetil pre PLUS 7 DNÍ zaskočený Marcin, ktorý má vraj každý deň nejaké stretnutie. Až keď mu poslali fotografiu, vyjasnilo sa mu. „Ide o fotografku Kaju Čemovú, s ktorou som mal stretnutie kvôli mojej relácii Neskoro večer. Poznáme sa sto rokov,“ priznal s tým, že pri rozlúčke sa vždy s dámami vybozkáva. Fotky si pozrite v našej galérii.