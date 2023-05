Česká modelka Daniela Peštová (52) tvorí so spevákom Paľom Haberom (60) pár už viac ako 22 rokov a klape im to. Prešla si však aj peklom, o ktorom ste možno nevedeli!

Danielu objavila Dominique Caffin z agentúry Madison Modeling Agency a napriek tomu, že pôvodne chcela ísť na vysokú školu, presťahovala sa do Paríža a neskôr do New Yorku, kde sa rozbehla jej kariéra. V 90. rokoch, kedy začala zdobiť titulky najprestížnejších časopisov ako CQ, Elle, Marie Claire alebo Glamour, sa na ňu začali „lepiť“ rôzni muži. Zmienku o nich však nikde nenájdete, až kým si ju nevyhliadol Talian Tommas Buti.

Tommas musel Daniele dlho nadbiehať a snažiť sa, kým súhlasila s pozvaním na rande. V roku 1995 ju však opantal natoľko, že si ho na newyorskej radnici zobrala za muža. To však ešte netušila, že len trojročné manželstvo, z ktorého vzišiel jej najstarší syn Yannick (26), sa skončí fiaskom.

Počas krátkeho manželstva si Daniela prešla kadečím. Spočiatku sa totiž Tommas tváril, že nemá hlboko do vrecka, pravda však bola niekde inde. Do Ameriky pricestoval len s pár drobnými, ale rozprával historky o bohatom otcovi, s ktorým sa pohádal. Do vysokých newyorských kruhov sa mu podarilo dostať cez posteľ, lebo si údajne vždy vyhliadol bohaté a mocné partnerky a keď sa dostal k zdrojom, snažil sa presadiť v podnikaní.