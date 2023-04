Platy hollywoodskych hercov sú odhalené! Nikto nemá na Toma Cruisa so sto miliónmi dolárov, no desiatky miliónov za film zarábajú aj Brad Pitt či DiCaprio. O niečo horšie sú na tom síce herečky, ale ani tie núdzou rozhodne netrpia. Koľko teda zarábajú?

Ich oficiálne príjmy vyplávajú na svetlo sveta len z času na čas a zdroj od zdroja sa líšia, ale isté je, že zárobky herečiek zvučných mien sú doslovne astronomické.

Množstvo peňazí, ktoré tá-ktorá hviezda dostane, totiž závisí do značnej miery aj od toho, kto to je a od podpísanej zmluvy. Radová televízna herečka môže zarábať od 2 500 dolárov za deň do 7 500 dolárov za týždeň. Títo herci sú totiž platení za odpracovaný čas. V ojedinelých prípadoch však môžu zarobiť oveľa viac. Príkladom je Sofia Vergara, ktorá je so zárobkom 43 miliónov dolárov ročne, údajne najlepšie platenou televíznou herečkou na svete.

Zdroj: https://www.instagram.com/p/CcOTZPevmW0/ Herečka Sofia Vergara

Svetlo sveta však uzrel dokument, podľa ktorého si počas posledného obdobia „slušne“ privyrobila aj herečka Margot Robbie.

Zdroj: Hanna Lassen Margot Robbie

Podľa portálu brainee.hnonline.sk je totiž práve Margot oficiálne najlepšie zarábajúcou herečkou v Hollywoode. Prvenstvo jej zaistila najnovšia rola Barbie vo filme Grety Gerwig. Austrálskej hviezde malo byť na jej účet pripísaných 12,5 milióna dolárov za to, aby si zahrala po boku Ryana Goslinga.