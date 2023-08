Dominika Jurena Stará netrpezlivo čaká svoje druhé dieťatko. Bývalá Superstaristka je veľmi obľúbená na sociálnych sieťach, kde zdieľa rôzne mamičkovské aj nemamičkovské starosti bežného života. Nie je žiadnym tajomstvom, že materstvo ju napĺňa a robí šťastnou ale aj napriek tomu priznala, že má strach.

Zdroj: Emil Vasko Speváčka Dominika Stará

"Už keď sme sa s Michalom rozprávali o tom, že medzi deťmi nechceme veľký vekový rozdiel, ideálne tak 1,5-2 roky, vedeli sme, že to bude náročné takže som vlastne nič iné ani nečakala. A to, že tehotenstvo je tá ľahšia časť materstva a že to náročné obdobie ešte len príde keď sa malá narodí, o tom si tu asi nemusíme nič hovoriť," začala si vylievať svoje srdiečko obľúbená influencerka.