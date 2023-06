Martina Zábranská a Adam Bardy tvoria pár v seriáli Mama na prenájom. Ako píše pluska.sk, kým v skutočnom živote herečka a moderátorka miluje českého herca Jiřího Dvořáka, Adam je ženatý s modelkou Bibianou a majú spolu malého syna. Ako teda prežíva množstvo seriálových bozkov, objatí a posteľových scén? "V prvom rade je potrebné uvedomiť si, že s Adamom máme pracovný vzťah. Úprimne, posteľné scény sú ošemetná vec. A nemám na mysli len stav, keď ste odhalená pred hereckým kolegom alebo štábom. Vstupuje do toho aj kamera a teda fakt, že to uvidí slovenský divák a vôbec ktokoľvek, kto bude chcieť. Preto k tomu nepristupujete ako k niečomu príjemnému, ale ako k agende, ktorá patrí k vašej práci," povedala v rozhovore pre Plus 7 dní Maca.

Zdroj: TV Markíza

"Ste tu a teraz, musíte to urobiť, lebo postava, ktorú stvárňujete, to tak cíti. Človek má v tej chvíli toľko starostí sám so sebou, že niekedy sa aj zabudne zamýšľať nad tým, čo si asi teraz myslí nejaký Ďurko za kamerou alebo nebodaj moja mama. Niekedy je to nevyhnutná cesta, ako dodať postave dôveryhodnosť a pre herca dobrá škola ako zvládnuť aj nekomfortné situácie," hovorí Maca Zábranská.