Ryšavé ženy majú v spoločnosti často výnimočný a nezameniteľný vzhľad, ktorý ich odlišuje od ostatných. Ich vlasy sú považované za vzácnejšie v porovnaní s inými farbami vlasov. Vzhľadom k genetickým faktorom je ryšavá farba vlasov oveľa menej bežná a preto sa často spája s osobitnou a nekonvenčnou osobnosťou. Poznáte najznámejšie slovenské ryšavky?

Táňa Pauhofová

Herečka Táňa Pauhofová je jedna z najznámejších ryšaviek v našom šoubiznise. Je náročné si spomenúť, kedy mala inú farbu vlasov. Bez ryšavej by to už jednoducho nebola ona. Táňa sa v októbri stala mamou svojej prvorodenej dcérky, ktorej dala netradičné meno Míla. Táňa Pauhofová tvorí pár so zvukovým inžinierom a skladateľom Jonatánom Pastirčákom. Dvojica sa stretla v Slovenskom národnom divadle, kde ich spojila práca.