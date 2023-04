"Ale čím som staršia, tým viac si uvedomujem, aké je dôležité pochopiť vďačnosť za život a za to, že žijem ďalší rok. Som požehnaná, že som dostala ďalší čas, kedy sa môžem učiť, rásť, milovať a vyvíjať sa,“ vysvetlila na Instagrame oslávenkyňa. Ako píše plus7dni.sk, Cindy patrila do zlatej éry supermodeliek, v 80-tych a 90-tych rokoch ohurovala svet svojou prirodzenou krásou na titulkách magazínov či bilboardoch. V roku 2009 preto obletelo médiá jej priznanie, že s vráskami bojuje pomocou botoxu.

Pre magazín InStyle detailnejšie opísala, ako sa o seba stará. "Nebudem klamať, po určitom veku síce krémy fungujú, čo sa týka textúry pleti, ale pokiaľ ide o jej pružnosť, jediné, na čo sa môžem spoľahnúť sú vitamínové injekcie, botox a kolagén. Vediem jednoduchý a zdravý životný štýl, čo robí zázraky. Pijem veľa vody, strážim si, čo jem, a cvičím… Ale za kvalitu svojej pokožky vďačím svojmu kozmetickému chirurgovi,“ porozprávala Cindy.

V minulosti tiež vyhlásila, že drastické plastické operácie neuznáva, pretože ženy po nich vyzerajú neprirodzene. O to viac pred pár dňami šokovala svojich fanúšikov na sociálnej sieti krátkym videom zo sauny. Modelingová ikona je na ňom nenalíčená, hrá sa s vlasmi a špúli pery do objektívu. Verným priaznivcom neušlo, že Cindy vyzerá na nespoznanie a pod videom sa množili sklamané komentáre s tým, že to už nie je ona.

Modelka ho potom medzičasom na svojom profile skryla. My však máme fotky, ktoré si môžete pozrieť v našej galérii.