Janko sa skutočne vie obracať a pri toľkých aktivitách je len samozrejme, že niekde musí nabíjať baterky. To sa mu darí predovšetkým pri cestách po svete, ale aj v jednom zo svojich domovov. Ako píše casprezeny.sk, Janko totiž veľmi rozumne investuje svoje zarobené peniaze do nehnuteľností. Okrem bytu v Bratislave vlastní aj dva byty v ďalekom Dubaji. No jemu srdcu najbližšia je práve chalúpka, ktorú má tu na Slovenku, a ktorú si vlastnými rukami zrekonštruoval.

Okrem chalúpky najviac času trávi vo svojom byte v Bratislave. Menší byt dokonale odzrkadľuje svojho majiteľa. Chladná krása sivej a bielej, ktoré v jeho byte dominujú, je príjemne rozbitá láskavou útulnosťou ohníka v menšom krbe doplneného pohodlným kreslom v žiarivo žltej farbe.

No čo asi najviac vystihuje Janka, je jeho dokonalá kuchyňa. Čisté línie, minimalizmus a ligot doplnkov dodávajú celému príbytku punc luxusu. Pozrite si ho v našej galérii.