Povedala niečo, čo by ste od nej nikdy nečakali! Influencerka Zuzana Plačková všetkým pred časom oznámila, čo trpko oľutovala.

Drahé kabelky, autá, šperky či topánky. Zuzana Plačková si jednoducho na materiálne veci potrpí. A taktiež sa nimi aj verejne veľmi rada chváli. Zdá sa ale, že naša najsledovanejšia influencerka si vstúpila do svedomia. Zistila totiž, že mnohé luxusné a značkové veci si kupovala len tak. Aby sa ukázala, že na to má. Najnovšie to totiž aj priznala.

Keď sa Zuzana Plačková s manželom vracali domov z Dubaja, svojim fanúšikom pri tej príležitosti na sociálnej sieti ukázala svoj luxusný cestovný set značky Louis Vuitton, ktorý im chválila do nebies. Vraj najpraktickejšie veci, aké kedy kúpila. No a po týchto slovách nasledovalo priznanie, ktoré prekvapilo nejedného jej fanúšika.

