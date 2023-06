Aj keď sú už dospelí, so svojimi populárnymi otcami si stále dobre rozumejú. Reč je o fešákoch Adamovi Nikodýmovi (22) a Kristiánovi Kobielskom (18). Obaja žijú v zahraničí a pokojne by sa mohli venovať modelingu, alebo herectvu, no prednosť dali štúdiu. Adam Nikodým (22) sa v roku 2018 dokonca dostal do finále česko slovenskej modelingovej súťaže.

Žije v Londýne, kde študuje financie. Kristián Kobielsky je aktuálne v Amerike, študuje na prestížnej chlapčenskej škole vo Virgínii. Získal prospechové štipendium. "Vybrali ho ako jedného z 18 detí z celej Európy čo, je podľa mňa viac než slušný úspech," povedal pre Hospodárske noviny hrdý otec, herec Vlado Kobielsky.

