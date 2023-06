Kto by si nepamätal na legendárnu reality šou VyVolení, ktorej prvú sériu vysielala JOJka ešte v roku 2005? Víťazkou sa stala Melinda Drevenková, kozmetička z Nových Zámkov, ktorá si odniesla rekordnú výhru 11 miliónov korún. V šou nemala problém povedať nahlas, to čo si myslí, bola výstredná a svoje telo odhaľovala ako na bežiacom páse.

Zdroj: Robo Hubáč Linda Drevenková, víťazka reality show VyVolení

V roku 2013 moderovala hore bez erotický televízny kvíz, v roku 2016 nafotila sériu šteklivých obnažených fotiek ako z filmu pre dospelých. Odvtedy sa Linda zmenila na nepoznanie, je z nej umelá Barbie. Zväčšené pery, silikónové prsia, vlasy odfarbené na blond, umelé mihalnice či upravený nos ju úplne zmenili.

Zdroj: https://www.instagram.com/p/CjldH-GrD3z/ Linda Drevenková dnes

Linda Drevenková mala po víťazstve veľké plány, ako sa presťahuje do Bratislavy, otvorí si vlastný salón a bude si spokojne žiť. Peniaze sa zrejme už rozkotúľali, no zdá sa, že Linda je spokojná. Ako vidno na jej Instagrame, naďalej pracuje v kozmetickej oblasti, konkrétne v Nových Zámkoch má spolu so sestrou salón pre nevesty. Keďže sama podstúpila aj niekoľko estetických zákrokov, pri pohľade na jej fotky budete na pochybách, či je to skutočne ona. Fotky zmenenej Lindy nájdete v našej galérii.