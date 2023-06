O hercovi je známe, že pokiaľ ide o jeho súkromie, mlčí ako ryba a dokonca aj sobáš s Kristínou, ktorej povedal svoje áno v roku 2018 po relatívne krátkej známosti, prebehol tiež v úplnej tichosti. Rok po sobáši sa im narodila dcérka Emma a už o tri mesiace sa im má narodiť ďalšie dieťa. Ale Maštalírovci to aj napriek faktu, že vraj už Kristína tehotenské bruško nezakryje, nepotvrdili, ani nevyvrátili, skôr stavili na stratégiu mlčania.

Týždenník Život oslovil samotnú Kristínu, priamej odpovede sa však nedočkal: „Musíte sa spojiť s manželom, on je predsa len verejne známy. Zostaneme verní asi tomu, že čo je súkromné, je súkromné. Je to to naše. Dobre?“ reagovala na otázku o tehotenstve.

Zdroj: Martin Domok Kristína Maštalírová sa stala manželkou nášho najznámejšieho herca po pár mesačnej známosti.

Rovnaká otázka teda smerovala na adresu samotného herca. Bude teda po druhýkrát otcom? Tomáš Maštalír však tiež zostal verný svojmu statusu „tichého bobríka“ a zahmlieval, ako sa len dalo: „Nie som ‚zdieľny‘ človek a nerád hovorím nielen novinárom, ale komukoľvek cudziemu o svojej rodine. Nedelím sa o súkromie, nemám sociálne siete, kde by som sa fotil s rodinou, so známymi, kde som, čo som. Nemám v sebe rozmer takejto ‚zdieľnosti‘. Uznávam, že niekto to má inak, rešpektujem to, je to každého vec,“ znela jeho odpoveď.