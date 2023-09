Hološka pochádza z umeleckej rodiny. Jeho otec je výtvarník Ľudovít Hološka, strýko z maminej strany bol známy spisovateľ Vincent Šikula. Bolo by preto zvláštne, keby šiel študovať niečo iné ako VŠMU. Hološka svoju prácu miluje a v herectve sa našiel. Aj keď priznáva, že začiatky neboli prechádzka ružovou záhradou.

Zdroj: MICHAL SMRČOK

"Zrazu som vstúpil do profesionálneho sveta a mal som možnosť vidieť všetkých borcov a ako sú už ďaleko. Keď sme sa dostali na výšku, všetci sme pozerali ako vyjavené kurence, čo všetko ľudia dokážu," priznal pre SME. Dnes už ale tvrdí, že herectvo je jeho vášňou a srdcovkou zároveň. "Čím dlhšie sa tomu venujem, tým je to zaujímavejšie a viac ma to baví. Považujem to za šťastie. Herectvo je mojím koníčkom."