Moderátor Marcel Forgáč má za sebou náročné životné obdobie. So svojou manželkou sa rozviedol, a teraz sa začína nová kapitola jeho života. Ako to zvláda?

Hlas moderátora Marcela Forgáča (51) si určite pamätáte z Fun rádia, ale vidieť ste ho mohli napríklad aj na televízii JOJ, kde mal vlastnú reláciu s názvom Veľký balík. Išlo o súťaž, kde ste mohli vyhrať až 250 tisíc eur. V minulosti moderoval aj obľúbenú talentovú reality šou Česko Slovensko má talent a objavil sa aj v reláciách Nikto nie je dokonalý a Inkognito. Keďže bol často na obraze, priznal v rozhovore pre Plusku, že sa stretáva aj s kritikou. A čo si o tom myslí?

Zdroj: EMIL VASKO

„Jasné, vždy sa udeje niečo, čo povedzme niekomu neulahodí. Človek sa nemôže páčiť všetkým. Ako spieva Vec v jednej svojej pesničke – Nemôžeš byť s každým kamarát. To sa jednoducho nedá. V televíznej brandži sú ľudia, ktorí vás milujú, sú ľudia, ktorým neprekážate, a potom sú ľudia, ktorí vás, povedzme, ani nepoznajú, ale majú husiu kožu a prepínajú, keď vás vidia. To tak je a s tým asi nič neurobím. Snažím sa to robiť čo najlepšie. Myslím si, že jediný faktor, ktorý o tom vie niečo povedať, sú čísla relácií, ktoré robím. A tie sú výborné,“ prezradil v rozhovore pred rokmi.