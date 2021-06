Spevák sa narodil v Galante v roku 1950, kde aj vyrastal, až kým neodišiel študovať na strojnícku priemyslovku do Partizánskeho. Bolo to želanie jeho otca, riaditeľa strojárenského učilišťa v Galante, ktorý nechcel, aby sa z jeho jediného syna stal komediant. Karol zdedil hudobný talent po mame, ktorá ho vždy podporovala a zastala sa ho aj vtedy, keď mu otec rozrúbal jeho prvú gitaru. Karolova láska k hudbe však bola taká silná, že raz, keď rodičia boli na dovolenke, tajne odcestoval s orchestrom Jaroslava Mikulu do zahraničia. A potom to už išlo rýchlo...

Zdroj: ARCHÍV Karol Duchoň

Slovenský Tom Jones

Karol bol Bohom obdarený interpret. Hoci nemal žiadne hudobné vzdelanie, už ako osemnásťročný vystupoval so spevákom Robom Kazíkom, ktorý mal vtedy skupinu The Ice Boys - Ľadoví chlapci. O rok neskôr spieval s Evou Mázikovou a orchestrom Braňa Hronca. Obdobie slávy a úspechov prišlo v roku 1970, keď sa predstavil na Bratislavskej lýre piesňou Kto má ťa rád. Nezískal vtedy cenu, ale odborníci v ňom spoznali budúcu hviezdu, a práve toto vystúpenie naštartovalo jeho profesionálnu kariéru. Nasledoval jeden hit za druhým, vystúpenia vo vtedajších socialistických aj okolitých západných krajinách. Práve v Nemecku dostal prezývku slovenský Tom Jones.