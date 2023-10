Sledujete cukrársku šou Pečie celé Slovensko? Hviezdne porotkyne Jozefína Zaukolcová (52) a Petra Tóthová (43) dohliadajú na súťažiacich a sledujú každý ich cukrársky prešľap. Tak sme sa ich spýtali, ako sa kedysi viedlo v kuchyni im. Ktorej to išlo lepšie?

Obe ste famózne cukrárky. Ako ste s pečením začínali?

Jozefína: Pamätám si veľmi dobre moje začiatky s pečením, boli ešte pred tým, ako som sa prihlásila na strednú školu. Pomáhali sme doma mame spolu so sestrami, najmä pred Vianocami. Keď som bola na strednej škole, už ako prváčka (1985), začalo ma to veľmi baviť a doma som skúšala všetko to, čo sme sa učili. A prvý môj zákusok bola torta ako bábovka s čokoládou a vanilkovým krémom.

Petra: Ja som začínala ako zvedavý začiatočník. A keď v tej dobe nebol internet na takej úrovni, začala som chodiť na zahraničné kurzy. Cestovala som a ochutnávala som, pritom ako som sa učila. A dnes učím ja, začala som robiť kurzy, u mňa doma a aj v jednej prestížnej škole varenia.

Zdroj: Petra Tóthová Petra rada vypeká aj doma

Spomínate si na nepodarok, ktorý sa vám podarilo upiecť? Čo to bolo a ako to dopadlo?

Jozefína: Nepodarok je pre mňa výrobok, ktorý sa naozaj nedá zjesť, na taký si ani nespomínam, lebo ak aj bol nejaký, tak sme ho určite zjedli. Samozrejme by som nepodarok nikomu nedala.

Petra: Ešte keď som začínala, robila som prasiatkové sušienky. Skončili u prasiatok. Ja nemám rada, keď sa mi nedarí, tak som ich robila dovtedy, kým som nebola spokojná. Nakoniec to bola win -win situácia, prasiatka boli po mnohých pokusoch najedené a ja spokojná s mojím výtvorom.

Zdroj: Jozefína Zaukolcová Jozefína v sebe majsterku na pečenie tiež nezaprie

Čo tak nejaký požiar alebo aspoň poriadne veľa dymu v kuchyni?

Jozefína: Požiar určite nie, dym možno áno. Ale občas sa mi stalo, že sa mi chytil roh utierky od plameňa, keď som niečo varila na sporáku, máme plynový. Teraz si už dávam na to pozor.

Petra: Vôbec nie, ma to si dávam veľký pozor.