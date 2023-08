Málokto vie, že česká speváčka Lucie Bíla sa v skutočnosti volá Hana Zaňáková. Ešte predtým, než sa preslávila v oblasti šoubiznisu, vyučila sa za dámsku krajčírku, no ako iste viete, pri šití a úprave ženských šiat nezostala. Prvé skúsenosti na hudobných pódiách získavala ako členka skupín Rock-Automat a Arakain.

Tragická láska

V 80. rokoch Lucie Bílá chodila s detskou hviezdou Tomášom Holým. Ich vzťah ukončila Tomášova nehoda a jeho následné úmrtie. Zostali po ňom len spomienky, filmy a fotografie. Tragická dopravná nehoda sa odohrala len pár dní pred jeho 22. narodeninami. Charizmatická speváčka zhodou okolností bývala rovnako ako Tomáš v pražskej štvrti Nusle, neďaleko Tomášovho domu. Lucie bola už v tej dobe neprehliadnuteľná, a to aj vďaka tomu, ako sa obliekala. V každom prípade dokázala v mladých mužoch vzbudiť sympatie, rýchlo sa skamarátila aj s celou ich partiou. Kamarát Tomáša, Oto Kars, prezradil, že Tomáš svoju Lucku vraj deptal tým, že spieva falošne. Tiež prezradil aj to, že Lucie sa prejavila ako žena činu a Tomášovi zavolala, a hneď na druhý deň sa stretli a začali spolu randiť, píše portál Plus 7 dní.