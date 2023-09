Speváčka Zuzana Smatanová (39) sa nezdá. Po tom, čo zíde z pódia, zamieri rovno do záhrady, kde okopáva a trhá burinu. Žije síce v hlavnom meste, no keď sa potrebuje odreagovať, zbalí sa a beží do svojej rodnej dediny Súľov-Hradná, kde pomáha mame s pestovaním ovocia, zeleniny a kvetov.

Auto si požičiavali

Rodnú obec dodnes často navštevuje a má odtiaľ nezabudnuteľné spomienky, ktoré si pravidelne oživuje návštevou rodičovského domu. Nechodí tam však kávičkovať, ale makať v záhrade. „Je to moje milované miesto, kam sa rada vraciam. Vyrástla som tam so starším bratom. Tam mám všetky spomienky na svoje detstvo. Žili sme skromne a rozhodne sme ako deti nemali všetko, na čo sme si spomenuli. Musím priznať, že rodičia nás držali v pokore a skromnosti. Nemali sme auto, keď bolo nutné niečo rýchlo riešiť, vždy nám ho požičali susedia alebo rodina,“ zaspomínala si Zuzana, ktorá sa dnes na nedostatok financií vďaka speváckej kariére nemusí sťažovať, píše Plus 7 dní.

Hoci s bratom nemali všetko, na čo si len pomysleli, o to viac si dnes váži, ako ich rodičia vychovali. „Prísnejšia bola vždy mama, otec bol benevolentnejší, nikdy nás ani len náznakom neudrel po zadku. Mama v nás vycibrila zodpovednosť, cieľavedomosť a spoľahlivosť. Otec mal zase zmysel pre spravodlivosť a vedomie, že aj my sme len obyčajní ľudia, nič viac, nič menej. Za toto všetko som im veľmi vďačná, to sú základy, ktoré ma celý život vedú a počas kariéry držia pri zemi.“