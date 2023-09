Mysteriózny seriál Akty X nenaháňal v rokoch 1993 - 2002 strach len Američanom, ktorí verili na rôznych mimozemšťanov, ale vysielal sa aj u nás.

Herečka Gillian Anderson sa už navždy zapísala do povedomia divákov po celom svete, ako ryšavá agentka Scullyová. Za túto rolu v sledovanom cykle epizód o paranormálnych javoch získala cenu Emmy a Zlatý glóbus. Škatuľka agentky jej už zostala, ale dostáva aj iné úlohy.

Napriek tomu herečka pre média priznala, že pri hraní zvlášť na divadelnom pódiu trpí trémou. "Mám často úzkostné stavy a mám sklony k záchvatom paniky," hovorí herečka. "Boli časy," povedala pre britské noviny The Guardian, "keď to bolo naozaj zlé. V mojom živote boli obdobia, keď som nechcela vyjsť z domu." „Keď som bola na strednej škole, mala som dlhodobý vzťah so ženou, no bola to skôr výnimka ako pravidlo."