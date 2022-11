Kim Wilde (61): Sex symbolom je aj na staré kolená

Zdroj: Getty Images Kim Wilde

Popová speváčka, autorka, DJ-ka a televízna hviezda vstúpila na scénu v roku 1981 a jej debutom bol singel Kids in America. Predala viac ako 30 miliónov nosičov, vydala 13 albumov, vrátane mnohých mega úspešných singlov a tanečných hitov. Medzi jej ďalšie hity patria You Came, Keep Me Hanging On, Never Trust a Stranger a ďalšie. Stále koncertuje a stále je sexi divoška v obtiahnutom oblečení.