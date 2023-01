Liv Bielovič (38): Dcéra Rebeka (15)

Hoci hrala už v mnohých slovenských, českých i zahraničných filmoch a seriáloch, až vďaka úlohe riaditeľky nemocnice v seriáli Druhá šanca sa stala hereckou hviezdou. V kariére sa jej darí, no v súkromí si prešla viacerými krízami. Je mamou pätnásťročnej dcérky Rebeky a 5 rokov je už rozvedená. "Bola som veľmi oddaná rodine, ale popri som si budovala kariéru." Žiaľ, zo strany jej manžela jej chýbala podpora. "Narodila sa Rebečka z lásky, no my dvaja sme sa čím ďalej viac vzďaľovali, naše predstavy o živote sa zásadne rozchádzali. Musela som to ukončiť- z nedostatku lásky, to je celé," povedala pre Eurotelevíziu Liv Bielovič.

Práve rozvod bol pre ňu zásadným momentom. Skolabovala a skončila v nemocnici. "Nechcem skončiť ako frustrovaná žena, ktorá si celý život nenašla vhodného partnera. Verím, že život mi ešte dopraje stretnúť lásku." Vyťaženej herečke pomáha celý život jej mamina. "Bez nej by to nešlo," hovorí Liv Bielovič.