Štefan Skrúcaný je dlhoročný moderátor a zabávač, ktorému jedného času však do smiechu vôbec nebolo.

Jeden rozvod za druhým

Štefan Skrúcaný sa kedysi ako 19-ročný zoznámil s mladou Darinou Wolfovou (16). Svoj vzťah zamilovaná dvojica po dvoch rokoch spečatila svadbou. Krátko nato sa manželom narodila dcérka Linda. Napriek snahe im vzťah nevyšiel a na výchovu dcéry ostala Darina sama. Manželmi boli tri roky. Aj keď si obaja ďalej žili svoje životy, nezanevreli na seba. Linda sa so svojím slávnym otcom stretáva a aj samotný Skrúcaný sa nielen o dcére, ale aj prvej exmanželke vyjadruje iba v dobrom. Linda však, ako je známe, nie je jediným potomkom Števa Skrúcaného. Keď stretol svoju druhú manželku Zuzanu Tlučkovú, bol ešte ženatý. Stalo sa tak počas štúdia na VŠMU. Ako to dopadlo, je dnes už všetkým jasné. Vychovali spolu dvoch synov Lukáša a Tomáša, no v 2007 sa rozviedli.

Zdroj: Julius Dubravay

Tajná svadba a štvrté dieťa

Štefan Skrúcaný napokon našiel štastie u moderátorky Smotánky Erike Judínyovej. A práve tej v apríli 2015 povedal svoje tretie áno. Stalo sa tak po ich trojročnej známosti, vo veľkej tajnosti a to na úrade. O jej svadbe nikto netušil, ani jej spolupracovníci, všetko prebehlo v tajnosti. 20. mája 2020 sa však všetko zmenilo a moderátor sa stal štvornásobným otcom. "Musím povedať, že sa na Štefana môžem spoľahnúť a sme už taký dobrý tandem, že to nejako všetko zvládame. Na Števa je teda veľké spoľahnutie a od začiatku, keď som prišla z pôrodnice sa chytal všetkým robôt a musím povedať, že mi bol veľkou pomocou, pretože som videla, že na to nie som sama," prezradila Erika portálu najmama.