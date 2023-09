Na verejnosti pôsobíte s Tonym ako zohraný pár. Máte občas aj taliansku domácnosť?

Nie, nemávame taliansku domácnosť. Ani jeden z nás nepatrí k ľuďom, ktorí sa radi hádajú. Aj keď som už niečo podobné zažila.



S kým to bolo?

V predošlom vzťahu, tak mám vyskúšané, že viem byť „vášnivá“. Ale teraz je to iné. Vzťah s Tonym je absolútne pokojný a keď aj náhodou máme nejaký problém, snažíme sa ho vyriešiť.

Ako presne?

Snažíme sa veľa rozprávať a vysvetliť si to. Zistila som totiž, že hádať sa s niekým nie je presne to, čo by som chcela. Taliansky vzťah by som nechcela v živote ešte raz zažiť.