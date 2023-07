Vždy usmiata a pozitívne naladená, to je herečka Zuzana Šebová, ktorá momentálne prežíva jedno z najkrajších období svojho života. Je hrdá mamička, ktorá popri náročnej starostlivosti o dvoch šibalských chlapcov bravúrne zvláda aj svoje pracovné povinnosti.

Slovenská herečka, dcéra hudobného manažéra Jozefa Šeba, Zuzana Šebová sa narodila 1. apríla 1982 v Žiari nad Hronom. Hrala v televíznych seriáloch Odsúdené, Ordinácia v ružovej záhrade, Horná Dolná, ale preslávila ju rola Inči v Paneláku. Taktiež účinkuje v zábavných reláciách Haló a Kredenc. Mohli sme ju vidieť v sitkome Normálna rodinka, v relácii Adela Show i v zábavno súťažnej relácii Milujem Slovensko ale ukazuje sa aj v relácii Inkognito. Okrem divadla a televízii sa venuje aj dabingu.

Žila v Pentagone

Do svojich desiatich rokov žila s rodičmi v garsónke v neslávne známom bratislavskom Pentagone. Jej mama, ako stavebná inžinierka, dostala tam byt. "Vtedy ešte neboli až také rozšírené drogy, ale aj tak mám dosť nepríjemných zážitkov. Mojím najväčším problémom boli šváby," smeje sa Zuzana pri spomienkach, píše Šarm.

Zdroj: Emil Vasko Odovzdavanie cien ankety OTO 2015 v Slovenskom narodnom divadle v Bratislave

Rok nato, ako sa presťahovali do inej bratislavskej štvrte a do väčšieho bytu, sa narodila jej sestra. Zuzana vraj na ňu nikdy nežiarlila, práve naopak: „Doslova som si ju vymodlila. Vždy som túžila po súrodencovi, a keď sa narodila, veľmi som si to užívala.“